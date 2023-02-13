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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:52

Со стороны Краснодарского края 13 февраля нет очереди на Керченскую переправу

Стоянки пустуют
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Все машины переправлены

Все машины переправлены

На Кубани нет очереди на Керченскую паромную переправу. Также отсутствуют грузовики на парковке в поселке Ильич. Об этом сообщили в оперштабе.

- Несмотря на отсутствие очереди, на стоянке продолжают работать пункт обогрева, полевая кухня, волонтеры, - добавили в оперштабе.

За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира.

На территории Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. На паромах переправляют только грузы первой необходимости.

Автомобилистам, которые направляются в Крым, рекомендуют выбирать альтернативный путь – через новые регионы России.