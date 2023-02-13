Со стороны Краснодарского края 13 февраля нет очереди на Керченскую переправу

Все машины переправлены

На Кубани нет очереди на Керченскую паромную переправу. Также отсутствуют грузовики на парковке в поселке Ильич. Об этом сообщили в оперштабе.

- Несмотря на отсутствие очереди, на стоянке продолжают работать пункт обогрева, полевая кухня, волонтеры, - добавили в оперштабе.

За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира.

На территории Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. На паромах переправляют только грузы первой необходимости.

Автомобилистам, которые направляются в Крым, рекомендуют выбирать альтернативный путь – через новые регионы России.