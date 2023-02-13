Такой вариант отдыха выбрали 25% респондентов Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи стал самым популярным городом в России для одинокого путешествия весной. Курорт расположился на первом месте. В список также отдельно вошел поселок Красная Поляна. Он занял девятое место.

- Поездка в Сочи на шесть дней обойдется туристам в 1796 рублей за сутки. Такой вариант отдыха выбрали 25% респондентов, - рассказали в пресс-службе туроператоров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, отдых в Красной Поляне выйдет дороже. За ночь придется заплатить 3461 рубль. В топ путешествий в одиночку вошли также Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва и Махачкала.