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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:17

Более тысячи тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки с начала СВО

За неделю в зону спецоперации направили 37 тонн гуманитарного груза
Светлана ОВДЕЙ
Более тысячи тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки с начала СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки с начала СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки с начала СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, за неделю в зону СВО направили 37 тонн гуманитарного груза. Районные отделения Кубанского казачьего войска, в частности, собрали продукты, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи и технические средства для выполнения боевых задач. В том числе участникам спецоперации передали рисунки школьников и письма от юных казачат с поздравлениями с наступающим Днем защитника Отечества.

- Менее чем за год в зону проведения специальной военной операции казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили свыше тысячи тонн грузов, - отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов. - Гуманитарная помощь предназначена для казаков-добровольцев, мобилизованных из Краснодарского края, а также жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области Российской Федерации. Уже ведем сбор новых партий. Своих не бросаем.