Бастрыкин поручил возбудить дело из-за увеличения мусорной свалки рядом с Черным морем

Следователи проводят проверку

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за увеличения мусорной свалки в Новороссийске. Речь идет о полигоне на горе Щелба в поселке Борисовка. Он находится между бассейнами двух рек, впадающих в Черное море.

- Местные жители обеспокоены тем, что фильтрат от гниения мусора может попасть в воду и затем - в Черное море, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следком в Краснодарском крае проводит проверку. После повторного обращения жителей Новороссийска глава ведомства принял решение возбудить уголовное дело в этой связи.

Напомним, в мае 2022 года мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал о том, что оператор мусорного полигона в поселке Борисовка планирует построить очистные сооружения мощностью 100 кубометров в сутки. Модернизация полигона запланирована до 2026 года.