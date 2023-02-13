В Лазаревском районе Сочи дом для переселения из аварийного жилья достроят к концу 2023 года

Специалисты подготавливают площадку под строительство. Фото: администрация Сочи

В Лазаревском районе Сочи на улице Калараша начали строительство дома. В него будут переселять местных жителей из аварийного жилья. Специалисты подготавливают площадку под строительство.

- Сейчас ведем проектирование, на этой неделе заходим в госэкспертизу. Дом должен быть готов до конца года, здесь будет 106 квартир, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, параллельно строится дом на улице Тимирязева в Центральном районе. Здесь появится более 300 новых и безопасных квартир для жителей аварийного жилья.