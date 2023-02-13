За сутки с выздоровлением в регионе выписаны 163 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 14 детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 36 положительных результатов, в Новороссийске и Сочи - по 9, в Геленджике – семь, в Тбилисском районе – шесть. Пять пациентов прибавилось в Армавире, по три - в Кавказском и Красноармейском муниципалитетах, по два - в Гулькевичском и Ейском.

По одному заболевшему зарегистрировано в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Калининском, Каневском, Крымском, Мостовском и Павловском районах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписаны 163 пациента.