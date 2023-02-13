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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 9:05

В Краснодаре охранники избили посетителя гипермаркета после просьбы открыть вторую кассу

Полиция проводит проверку
Светлана ОВДЕЙ
По словам сотрудников гипермаркета, покупатель украл лепешку за 36 рублей Фото из архива КП

По словам сотрудников гипермаркета, покупатель украл лепешку за 36 рублей Фото из архива КП

В Краснодаре охранники избили посетителя гипермаркета после просьбы открыть вторую кассу. Конфликт произошел накануне, 12 февраля, около магазина по улице Дзержинского.

Как выяснилось, пострадавший мужчина попросил продавца открыть вторую кассу из-за большой очереди. Между покупателем и работником магазина возник конфликт, во время которого на место вызвали сотрудников ЧОП. Посетитель начал ругаться и с прибывшими охранниками.

Уже на улице ссора переросла в драку. По словам очевидцев и самого пострадавшего, сотрудники ЧОП избили покупателя.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на основании заявления 38-летнего мужчины о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками ЧОП, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Тем временем сотрудники гипермаркета подали заявление в полицию на самого покупателя. По их словам, мужчина украл лепешку за 36 рублей.

- По данному факту также проводится проверка, - добавили в пресс-службе городского УМВД.