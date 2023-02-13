По словам сотрудников гипермаркета, покупатель украл лепешку за 36 рублей Фото из архива КП

В Краснодаре охранники избили посетителя гипермаркета после просьбы открыть вторую кассу. Конфликт произошел накануне, 12 февраля, около магазина по улице Дзержинского.

Как выяснилось, пострадавший мужчина попросил продавца открыть вторую кассу из-за большой очереди. Между покупателем и работником магазина возник конфликт, во время которого на место вызвали сотрудников ЧОП. Посетитель начал ругаться и с прибывшими охранниками.

Уже на улице ссора переросла в драку. По словам очевидцев и самого пострадавшего, сотрудники ЧОП избили покупателя.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на основании заявления 38-летнего мужчины о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками ЧОП, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Тем временем сотрудники гипермаркета подали заявление в полицию на самого покупателя. По их словам, мужчина украл лепешку за 36 рублей.

- По данному факту также проводится проверка, - добавили в пресс-службе городского УМВД.