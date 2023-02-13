В Майкопе ввели почасовую подачу воды из-за непогоды Фото из архива КП

В Майкопе ввели почасовую подачу воды из-за непогоды. С 13 февраля в городе действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава столицы Адыгеи Геннадий Митрофанов в своем telegram-канале.

- В связи с природными явлениями в горной части Республики Адыгея - резкое понижение температуры, сход лавин - снизился дебит основных источников водоснабжения Майкопского группового водовода. В настоящее время задействован Гавердовский артезианский водозабор и все резервные скважины города Майкопа, - написал Геннадий Митрофанов.

Так, с 9:00 13 февраля в Майкопе введен режим повышенной готовности. Подавать воду в городе планируют по графику с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00 ежедневно.

Отключения коснутся жителей центра Майкопа, Шовгеновского городка, микрорайона Михайлово и вторых улиц за улицей Железнодорожной. Подачу для нижних этажей многоквартирных домов и частных домов обеспечат. При необходимости будет организован подвоз воды.

Уточняется, что отключать воду жителям микрорайонов Черемушки, поселка Западного, станицы Ханской, хуторов Гавердовского и Веселого не будут. Эти территории снабжаются водой от Гавердовского артезианского водозабора.

- Жителей города Майкопа прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не делать излишних запасов воды, - отметил Геннадий Митрофанов.