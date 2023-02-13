Проект завода презентовали в 2021 году Фото: krd.ru

В Краснодаре завод металлоконструкций введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом «РБК-Краснодар» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инвестсоглашение о строительстве предприятия подписали в 2021 году. Производство металлоконструкций строят на участке площадью 1,2 га по улице Демуса, 12/2. В проекте учли здание высотой более 10 метров, станки металлообработки и административное помещение площадью 200 кв. метров.

На заводе планируют изготавливать металлоконструкции для птицеводческих корпусов, эстакад, молокозаводов, пивоваренных заводов и сахарных заводов.

- Ориентировочно введут в эксплуатацию завод в первом квартале 2025 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Планируемый объем инвестиций составит 150 млн рублей.