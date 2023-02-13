Прокуратура закрыла частный детский сад без лицензии в Сочи

Необходимая лицензия на данный род деятельности отсутствовала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи проверила частный детский сад «Лукоморье» на соблюдение законодательства. Он находился на улице Гагарина, 53а.

Организация делала вид, что выполняет услуги по уходу и присмотру за детьми. Однако на самом деле был организован частный детский сад. Индивидуальный предприниматель брал детей в возрасте от 1,5 до шести лет. Необходимая лицензия на данный род деятельности отсутствовала.

- Для размещения учреждения использовались нежилые помещения на первом этаже многоквартирного дома, с многочисленными нарушениями противопожарных требований, территория здания ограждения не имела, фактически имелся неконтролируемый доступ третьих лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работники были без медицинских книжек. Прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть детский сад. Суд рассмотрел дело. В итоге детский сад закрыли.