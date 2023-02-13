В Краснодаре братьям дали 35 лет тюрьмы на двоих за убийство 18-летнего прохожего

Приговор в законную силу не вступил Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре осудили братьев за убийство 18-летнего прохожего. Им дали 35 лет тюрьмы на двоих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, 21-летний и 22-летний местные жители в ночь с 4 на 5 марта 2021 года находились в районе улицы Сергиевской и Гаражного переулка. Будучи пьяными, они поссорились с незнакомым 18-летним прохожим. Конфликт перерос в драку, во время которой братья били парня по голове. Когда пострадавший потерял сознание, один из них прыгнул ему на голову.

Избитый парень скончался на месте. Тем временем братья, оставив пострадавшего, ушли домой. Его тело утром заметили прохожие.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненной ему открытой черепно-мозговой травмы. Тело погибшего утром обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее обоих братьев уже судили за имущественные преступления. В этот раз в суде вину в убийстве признал только один из них.

В результате суд назначил им 18 и 17 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание им надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани банду из мужчин осудили за вооруженное нападение, убийство и кражи. Им назначили почти 45 лет тюрьмы на пятерых.