Новороссийский морпорт выплатит 4,7 млн рублей за загрязнение Черного моря Фото: Росприроднадзор

Новороссийский морской торговый порт выплатит 4,7 млн рублей за загрязнение Черного моря. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале.

- Суд отклонил апелляционную жалобу «Новороссийского морского торгового порта» и обязал нарушителя выплатить всю сумму вреда, причиненного водному объекту в результате загрязнения акватории. Она составила 4 707 494 рубля, - сообщила Светлана Радионова.

Ранее суд удовлетворил иск Росприроднадзора в первой судебной инстанции о взыскании ущерба за загрязнение Черного моря. Но компания, не согласившись, решила обжаловать решение.

- Второе заседание - и известный итог. Нарушитель платит, - добавила руководитель Росприроднадзора.