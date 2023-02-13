Выставка об Ингушетии открылась на курорте «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Открыть для себя Ингушетию теперь можно и в горах Сочи. Специальная выставка, посвященная кавказской республике, открылась на курорте «Роза Хутор». Она расположена в интерактивном этнографическом парке «Моя Россия», в павильоне «Кавказ». Организатором выступил Ингушский музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

«Экспозиция об Ингушетии в комплексе «Моя Россия» будет постоянной, это первый шаг по формированию в этом уникальном месте Музея народов России. Мы достаточно долго и тщательно работали над формированием экспозиции, специально для нее собирали экспонаты, которых нет в фондах. На выставке можно узнать об истории нашего народа, о быте, культуре и этнографии», - рассказывает руководитель Ингушского музея краеведения Магомет Сагов.

Центральное место в экспозиции занимают экспонаты, посвященные уникальным башенным комплексам Ингушетии. Возраст некоторых из них превышает 2000 лет, по мнению ученых, они старше египетских пирамид. До сих пор исследователи бьются над вопросом: как удавалось древним людям без техники строить каменные башни высотой более 40 метров на склонах пятитысячных гор?

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Башенные комплексы Ингушетии – это уникальные сооружения. Они использовались не только для военных целей, но и для жизни. Их строили из камней, которые добывали в горах – базальт, гранит, мрамор. Раньше в наших местах была необычная традиция. Приходя на свадьбу, а они были многочисленные, гости дарили молодым не подарки, а камни, уже подготовленные для создания башни. Кстати, названия башен дали имена 100 родам Ингушетии, из них появилось 800 фамилий республики», - поясняет Магомет Сагов.

На выставке в этнографическом центре «Моя Россия» представлены четыре макета башенных комплексов. Из дерева их выполнил ингушский мастер Адам Падиев. Рядом – предметы быта, многие из которых были обнаружены в древних постройках. Посуда и керамические сосуды, треножники – стол и стул. Есть и совсем необычный экспонат – маслобойка, возраст которой превышает 400 лет. Сделанная из прочного дерева, она передавалась из поколения в поколение.

«На экспозиции в «Моей России» также представлены традиционные костюмы. Мужской с черкесской, буркой и папахой, женский – с платьем, покрытым затейливым вышитым орнаментом, который показывал принадлежность к роду. Обязательным украшением считались пояса, выполненные из драгоценных металлов – золота и серебра», - объясняет руководитель Ингушского музея краеведения Магомет Сагов.

В планах организаторов – постоянное расширение экспозиции. Выставка, посвященная Ингушетии, в этнографическом комплексе «Моя Россия» открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.