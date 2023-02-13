Новыми автобусами в Сочи воспользовались более 300 тысяч пассажиров

В автобусах работают кондиционеры.

В Сочи начали появляться автобусы на природном газе. Более 300 тысяч пассажиров воспользовались новым транспортом. Всего на курорте закупят 77 автобусов, 26 из них уже вышли на маршруты № 12 и 17.

К слову, в этом году появится еще 25 автобусов на природном газе. Весь транспорт адаптировали к климату в Сочи. В автобусах работают кондиционеры.

- В автобусе установлены средства контроля за состоянием водителя. Это очень важно для безопасности пассажиров, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.