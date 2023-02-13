Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 11:22

Новыми автобусами в Сочи воспользовались более 300 тысяч пассажиров

До конца 2023 года появится еще 25 автобусов на природном газе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В автобусах работают кондиционеры.

В автобусах работают кондиционеры.

В Сочи начали появляться автобусы на природном газе. Более 300 тысяч пассажиров воспользовались новым транспортом. Всего на курорте закупят 77 автобусов, 26 из них уже вышли на маршруты № 12 и 17.

К слову, в этом году появится еще 25 автобусов на природном газе. Весь транспорт адаптировали к климату в Сочи. В автобусах работают кондиционеры.

- В автобусе установлены средства контроля за состоянием водителя. Это очень важно для безопасности пассажиров, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.