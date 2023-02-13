Мэр Краснодара поручил построить новую школу в хуторе Копанском Фото: пресс-служба городской администрации

Мэр Краснодара поручил построить новую школу в хуторе Копанском. Вариант возведения еще одного учреждения обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Одним из альтернативных вариантов предлагалось разместить новый корпус на территории действующей школы № 79. На свободном участке возможно возвести здание на 100 мест. Уточняется, что в целях безопасности на время строительства придется закрыть работающую школу. Кроме того, работы необходимо проводить с учетом наличия охранной зоны.

Вторым вариантом предложено снести старое здание и разместить школу на 400 мест. Кроме трудностей с охранной зоной и переносом инженерных сетей, всех учеников пришлось бы переводить в другие школы.

Третьим вариантом предложено построить школу на улице Кокоры, 4/2. Участок, который принадлежит муниципалитету, расположен в 400 метрах от действующей школы. Уточняется, что вид разрешенного использования - строительство школы или детсада. На участке возможно построить учреждение на 550 мест.

Глава Краснодара Евгений Наумов поддержал третий вариант.

- Во время стройки учебный процесс в старой школе будет продолжен. Дети смогут спокойно там находиться, пока не построим новое учреждение, - отметил директор департамента строительства Иван Горобец. - После того как новая школа будет готова, появится возможность перевести туда всех учеников, снести существующую школу и эффективно освоить земельный участок - возвести на нем школу или детский сад.

Кроме того, Евгений Наумов поручил проработать объединение двух соседних участков. Расположенная рядом земля позволит увеличить мощность будущей школы.

- Надо приступать к проектированию и строить. Самые эффективные параметры - это 1100 и 1550 мест в смену. Из этого нужно исходить. Если есть возможность объединить смежные участки и разместить полноценную большую школу - это нужно сделать, - отметил глава Краснодара.

В школе № 79 хутора Копанского учится 297 детей, что почти втрое больше положенного.