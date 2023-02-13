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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 11:33

На Кубани пьяный 18-летний водитель мотороллера без прав устроил ДТП с пострадавшим

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяный 18-летний водитель мотороллера без прав устроил ДТП с пострадавшим. Авария произошла накануне, 12 февраля, в Ейском районе.

Предварительно, около 21:00 на трассе Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская водитель мотороллера «Муравей» не справился с управлением и столкнулся с проезжающим по «встречке» KIA Spectra.

У парня имелись признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медосвидетельствование.

- В результате происшествия 21-летний пассажир мотороллера с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.