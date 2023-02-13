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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:37

Грузовой эвакуатор начал работать на дорогах Сочи

Его приобрели для перемещения автомобилей, нарушающих ПДД
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Автомобили с неисправностями будут отвозить на специализированные автостоянки.

Автомобили с неисправностями будут отвозить на специализированные автостоянки.

В Сочи на дороги вышел грузовой эвакуатор. Благодаря новому оборудованию уменьшится количество ДТП. Эвакуатор будет перевозить автомобили, которые нарушают ПДД, с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны.

- Грузовой транспорт, припаркованный с нарушениями, создает помехи другим участникам движения. Это может привести к ДТП, в том числе к наезду на пешеходов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, автомобили с неисправностями будут отвозить на специализированные автостоянки.