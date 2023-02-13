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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:14

В Новороссийске устранили аварию, оставившую без воды 40 домов

Водоснабжение также было приостановлено в двух школах и пяти детских садах
Светлана ОВДЕЙ
Аварийные работы завершены Фото из архива КП

Аварийные работы завершены Фото из архива КП

В Новороссийске 40 домов, две школы и пять детских садов остались без воды из-за аварии. Поломку уже устранили, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Утечка произошла по улице Снайпера Рубахо, 3. Специалисты проводили на месте работы, которые планировалось завершить до 15:00.

На время устранения аварии без блага цивилизации остались 40 домов по улицам Суворовской, Набережной, проспекту Ленина и в поселке Алексино, две школы и пять детсадов. Жителям по заявкам подвозили воду в автоцистернах.

- Аварийные работы завершены, - сообщили в региональном оперштабе.