Более 200 образовательных учреждений Кубани используют принципы бережливого управления Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 200 образовательных учреждений Кубани используют принципы бережливого управления. Реализацию обсудили представители министерства образования, науки и молодежной политики, министерства экономики края, эксперты Регионального центра компетенций и педагоги на площадке краевого Института развития образования в Краснодаре.

Так, с 2020 года в регионе внедряют принципы бережливого управления в образовании. К работе подключились более 200 детсадов, школ, колледжей и техникумов. А в течение трех лет разработано 360 проектов.

- Они направлены на повышение качества образования, эффективную работу с родителями, оптимизацию процессов и снижение бюрократической нагрузки на педагогов, - отметила начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики региона Елена Мясищева.

В 2022 году пяти образовательным организациям присвоили статус образца лучших практик местного уровня. Отмечается, что четыре из них в ходе партнерской проверки стали образцами регионального уровня. Теперь они смогут делиться опытом со всеми учреждениями края.

На базе учреждений СПО открыли две фабрики производственных процессов - учебные площадки для студентов. Здесь учащиеся смогут практиковаться по специальности и приобщаться к философии бережливого производства.

– Важно предоставить студентам и молодым специалистам возможность приобретать дополнительные компетенции, которые сделают их более конкурентоспособными на рынке труда. Во многом это обеспечивают знания в области бережливых технологий, - отметила замминистра экономики региона Светлана Салтанова.

Отмечается, что в этом году в регионе запланирован конкурс творческих работ на лучший символ бережливой личности и форум «Бережливые технологии».