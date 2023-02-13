115 случаев хищения электрической энергии было вскрыто в прошлом году на территории Краснодарского края и Адыгеи

Фото: «Россети Кубань»

Компания «Россети Кубань» в 2022 году заявила о 115 фактах хищения электроэнергии на Кубани и в Адыгее. Из 99 возбужденных уголовных дел уже удалось раскрыть 20, теперь нарушителей ждут крупные штрафы, а некоторых – и лишение свободы сроком до 10 лет. Помимо кражи в определенных случаях злоумышленникам предъявляется гораздо более серьезное обвинение - приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.

Целая серия краж энергооборудования в Усть-Лабинском районе края была установлена специалистами «Россети Кубань» и раскрыта правоохранительными органами. По факту осужден местный житель, получивший уголовное наказание и отправившийся в тюрьму.

Зачастую преступления на энергетических объектах связаны с хищениями проводов с целью «сдать на металл». В Республике Адыгее воры параллельно повредили высоковольтную и распределительную подстанции, нарушили устойчивость опор ЛЭП и украли два трансформатора. По счастью, обошлось без серьезных аварий и человеческих жертв – сотрудники Адыгейских электрических сетей вовремя приняли меры. А правоохранители нашли преступников и привлекли к ответственности. Приговор: лишение свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и выплатой материального ущерба в размере более 110 000 рублей.

По ряду дел расследование еще ведется, преступники обязательно будут выявлены и наказаны, а принесенный ими ущерб - возмещен.