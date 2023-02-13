Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре потушили пожар в трехэтажном здании на улице Зиповской. Возгорание произошло на площади 40 кв. м на третьем этаже.

- В 14:44 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на третьем этаже трехэтажного здания. В 14:49 подтвержден 2-й ранг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 15:07 локализация, В 15:08 - отбой второму номеру.

К 15:10 было ликвидировано открытое горение. В 15:34 пожар полностью потушили.

Уточняется, что всего в ликвидации возгорания задействовали 44 человека и 15 единиц техники.