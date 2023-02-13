На Кубани объявлено штормовое предупреждение Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по дождям с мокрым снегом. Обильные осадки в крае ожидаются до 15 февраля.

- Днем и до конца суток 14 февраля, а также в течение суток 15 февраля местами в крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в отдельных районах очень сильный снег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, жителей предупредили о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Спасатели напоминают о мерах безопасности в непогоду. Так, при налипании мокрого снега необходимо обращать внимание на целостность линий электропередачи. При возникновении ЧП, перебоях с подачей воды, света, газа и тепла необходимо обращаться в экстренные службы.