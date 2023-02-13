Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 13:16

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по дождям с мокрым снегом

Обильные осадки в регионе прогнозируют до 15 февраля
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани объявлено штормовое предупреждение Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по дождям с мокрым снегом. Обильные осадки в крае ожидаются до 15 февраля.

- Днем и до конца суток 14 февраля, а также в течение суток 15 февраля местами в крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в отдельных районах очень сильный снег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, жителей предупредили о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Спасатели напоминают о мерах безопасности в непогоду. Так, при налипании мокрого снега необходимо обращать внимание на целостность линий электропередачи. При возникновении ЧП, перебоях с подачей воды, света, газа и тепла необходимо обращаться в экстренные службы.