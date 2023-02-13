На Кубани три коррекционные школы получат новое оборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани три коррекционные школы получат новое оборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новое оборудование по нацпроекту «Образование», в частности, получит школа-интернат в станице Шкуринской. Здесь обновят мастерские по штукатурно-малярному, столярному направлениям, швейному делу, цветоводству, декоративному садоводству. Оборудование также закупят для кабинетов психологов, дефектологов и логопедов.

В школу-интернат станицы Крыловской поставят коррекционно-развивающие приборы, а в школу-интернат №1 станицы Елизаветинской – профессиональные логопедические.

- Это позволит совершенствовать профориентационную работу и обучать детей с ограниченными возможностями здоровья востребованным на рынке труда профессиям, - отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

С 2020 по 2024 годы в регионе планируют обновить оборудование 15 коррекционных учреждений. Отмечается, что в девяти из них работы уже выполнили.

Участие в проекте позволяет внедрять современную материально-техническую базу, разнообразить процесс обучения с помощью нового оборудования и современных педагогических технологий.