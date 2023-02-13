ВТБ: в январе продажи автокредитов на Юге России на 8% превысили результат декабря 2022 года

В январе текущего года ВТБ предоставил южанам более 540 автокредитов – на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил 600 млн рублей, что оказалось более чем на 8% выше итогового месяца прошлого года. Средний чек одного автокредита составил 1,2 млн рублей.

Лидерами по объему выданных средств в январе стали Краснодарский край (260 млн рублей), Ростовская область (около 192 млн). На третьем месте расположилась Волгоградская область, где банк оформил автокредитов более чем на 115 млн рублей.Жители Астрахани за первый месяц года оформили займы на общую сумму более 37 млн рублей.

В целом по стране ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн рублей, за год снизившись на 18%.

Информационный обзор Редакции.