Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом. Авария произошла 13 февраля на 7-м км трассы «Кавказ».
Предварительно, около 14:30 водитель KIA превысил скорость, допустил занос автомобиля и выехал на встречку. В этот момент здесь проезжал КамАЗ, с которым и столкнулась легковушка. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля KIA погибли на месте аварии.
- Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейском районе пьяный 18-летний водитель мотороллера без прав устроил ДТП. В результате аварии пострадал 21-летний пассажир.