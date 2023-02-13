Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом. Авария произошла 13 февраля на 7-м км трассы «Кавказ».

Предварительно, около 14:30 водитель KIA превысил скорость, допустил занос автомобиля и выехал на встречку. В этот момент здесь проезжал КамАЗ, с которым и столкнулась легковушка. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля KIA погибли на месте аварии.

- Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейском районе пьяный 18-летний водитель мотороллера без прав устроил ДТП. В результате аварии пострадал 21-летний пассажир.