Мужчину задержали прибывшие полицейские Фото: кадр из видео

В Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-центре МВД России.

Все произошло на борту самолета, который готовился к вылету из Сочи в Новосибирск. Один из пассажиров размахивал руками, вел себя неадекватно, ругался на окружающих и не реагировал на замечания бортпроводников. На место происшествия вызвали полицию.

В результате 39-летнего дебошира вывели из самолета и доставили в дежурную часть ЛОП в воздушной гавани Сочи. Мужчина продолжил неадекватно себя вести, оскорбляя полицейских и угрожая им расправой.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, - сообщили в пресс-центре МВД России.