Онлайн-уроки по финансовой грамотности проводят на Кубани Фото: Мария ЛЕНЦ

Онлайн-уроки по финансовой грамотности проводят на Кубани. Обучаться могут жители старшего поколения, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Весенняя сессия продлится до 21 апреля. Смотреть лекции, посвященные вопросам накопления и приумножения денег, можно, используя компьютер или ноутбук с интернетом. Во время уроков продолжительностью 45 минут участники могут задавать вопросы.

Кроме того, слушателям расскажут об основах безопасного инвестирования, приемах, используемых мошенниками, о том, как защитить свои права, как сравнивать и выбирать банковские и финансовые продукты и услуги.

Расписание занятий, темы и инструкции для подключения можно узнать по ссылке.

Отмечается, что в 2022 году 90% центров соцобслуживания населения края поучаствовали в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Кроме того, Кубань входит в топ-10 в России по количеству просмотров и занимает восьмое место.