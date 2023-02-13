На Кубани объем кредитования населения и экономики вырос до 2,35 трлн рублей

Объем кредитования экономики и населения Кубани в 2022 году достиг 2,35 трлн рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем кредитования экономики и населения Кубани в 2022 году достиг 2,35 трлн рублей. Темп роста по сравнению с 2021 годом составил 7%. В увеличении объемов кредитования сыграла роль государственная поддержка. В регионе выдали 136 млрд рублей кредитов на льготных условиях.

– В текущем году реализация льготных программ для системообразующих организаций будет продолжена. Например, предприятия торговли, промышленности, топливно-энергетического комплекса и IT-сферы смогут получать кредиты по ставке от 9 процентов годовых. Под проекты в сфере гостиничного бизнеса и по цифровой трансформации будут выдавать кредиты по ставке до 5 процентов годовых. А для малого и среднего бизнеса готовы предложения под 2,5 и 4 процента годовых, – рассказал вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Уровень развития банковского сектора вывел край на первые позиции в Южном федеральном округе и в десятку лидеров в России по объему выданных кредитов. Краснодарский край занимает четвертое место в стране по объемам выданных кредитов предприятием малого и среднего бизнеса – 565 млрд рублей.