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НовостиЭкономика13 февраля 2023 18:13

На Кубани в рамках господдержки три предприятия получат 95,6 млн рублей на оснащение

Компании смогут наладить выпуск новой продукции
Евгения ХАЛИКОВА
Ежегодно на Кубани увеличивают количество льготных займов и оптимизируют их условия. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Ежегодно на Кубани увеличивают количество льготных займов и оптимизируют их условия. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С господдержкой на Кубани оснастят новый производственный комплекс и два действующих предприятия. Экспертный совет краевого Фонда развития промышленности одобрил софинансирование инвестпроектов на общую сумму 95,6 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение нового производства по выпуску пищевого оборудования в Тимашевске, производство фитопрепаратов в Анапе и предприятия пищевой промышленности в Динском районе.

- Благодаря поддержке региона на Кубани начнется выпуск новых видов безопасной и качественной продукции, а также появится производство пищевого оборудования для сельхозпроизводителей, – рассказал глава краевого департамента промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Ежегодно в регионе растет количество льготных займов. В начале 2023 года на Кубани была упрощена процедура подачи заявок – появилась автоматическая форма с перечнем документов. Теперь, чтобы стать участником программы господдержки производителю достаточно ввести данные и, согласно фильтру, будет сформирован перечень необходимых документов для получения займа.