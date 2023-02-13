На Кубани в рамках господдержки три предприятия получат 95,6 млн рублей на оснащение

Ежегодно на Кубани увеличивают количество льготных займов и оптимизируют их условия. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С господдержкой на Кубани оснастят новый производственный комплекс и два действующих предприятия. Экспертный совет краевого Фонда развития промышленности одобрил софинансирование инвестпроектов на общую сумму 95,6 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение нового производства по выпуску пищевого оборудования в Тимашевске, производство фитопрепаратов в Анапе и предприятия пищевой промышленности в Динском районе.

- Благодаря поддержке региона на Кубани начнется выпуск новых видов безопасной и качественной продукции, а также появится производство пищевого оборудования для сельхозпроизводителей, – рассказал глава краевого департамента промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Ежегодно в регионе растет количество льготных займов. В начале 2023 года на Кубани была упрощена процедура подачи заявок – появилась автоматическая форма с перечнем документов. Теперь, чтобы стать участником программы господдержки производителю достаточно ввести данные и, согласно фильтру, будет сформирован перечень необходимых документов для получения займа.