Тепловой комплекс Кореновского района будет передан в концессию

Андрей Прошунин обсудил с администрацией Кореновского района обеспечение теплом жителей муниципалитета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин обсудил с администрацией Кореновского района обеспечение теплом жителей муниципалитета. В начале отопительного сезона в 2022 году в муниципалитете сложилась сложная ситуация.

- На протяжении последних нескольких лет в муниципалитете начало отопительного сезона проходит со скандалами. Основная причина – задолженность ресурсоснабжающей организации «Теплосервис» перед Газпромом. К следующему осенне-зимнему периоду этот вопрос необходимо урегулировать. Жители должны быть обеспечены качественным теплоснабжением и в установленные сроки, - уточнил заместитель главы региона Андрей Прошунин.

В ходе рабочего совещания по вопросу механизма дальнейшей эксплуатации районных объектов теплоснабжения было решено, что перспективный путь развития теплового комплекса Кореновского района – это передача объектов в эффективную концессию. Но так как процедура согласования инвестиционного соглашения достаточно продолжительна, пока объекты будут переданы в хозяйственное ведение МУП «Тепловые сети».