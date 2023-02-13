«Аэрофлот» увеличит количество прямых рейсов из регионов в Сочи

Аэрофлот запустит новые рейсы в Сочи из 11 регионов России. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

«Аэрофлот» заявил о решении расширить программу прямых рейсов из российских регионов в Сочи. На Черноморское побережье будут летать самолеты из 11 городов.

- В расписании увеличится количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска, - уточнили в пресс-службе компании.

Новое сезонное расписании начнет действовать с 26 марта. Обслуживать направления будут узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320.