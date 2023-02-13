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НовостиОбщество13 февраля 2023 19:27

В Новороссийске вандалы повредили памятник воинам-малоземельцам

Злоумышленники отбили руку от скульптуры защитника города
Евгения ХАЛИКОВА

В Новороссийске злоумышленники повредили памятник воинам-малоземельцам, который находится в Мысхако. Вандалы разбили скульптуру защитников города.

- Причины произошедшего устанавливаются. В кратчайшие сроки мемориал будет восстановлен, - сообщил города-героя Андрей Кравченко.

Памятник воинам-малоземельцам на братской могиле защитников города появился в 1962 году. Это монументальная скульптурная композиция, состоящая из трех фигур. Ее автор - ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на плацдарме «Малая земля», новороссийский скульптор Николай Божененко. В 2019 году в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" памятник был отремонтирован.