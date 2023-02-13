На Кубани действуют программы активного долголетия

Пенсия - время путешествовать. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани в 50 комплексных центрах соцобслуживания населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» действуют программы активного долголетия. Пенсионеры могут освоить компьютерную грамоту, посещать спортивные мероприятия или занятия прикладным искусством. Также развито «серебряное» волонтерство.

– Краевой проект «Старшее поколение» помогает людям после выхода на пенсию наполнить свободное время новым смыслом. На сегодняшний день программы работают во всех 50комплексных центрах социального обслуживания населения и доступны всем желающим, – рассказал первый замминистра труда и социального развития Краснодарского края Дмитрий Ирхин.

Для активных пожилых людей разработаны социальные экскурсии по Кубани. За четыре года программы более четырех тысяч пенсионеров посетили достопримечательности региона.

Еще одно направление помощи для пенсионеров, оставшихся одинокими – приемные семьи. В Краснодарском крае создано 276 таких семей, в которых проживают 300 человек пожилого возраста.