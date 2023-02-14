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НовостиОбщество13 февраля 2023 21:33

Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 февраля 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования временно будет отключен сет. Без электроэнергии останутся обитатели улиц Мира, Владимировская, Восход, Кропоткинская, Черновицкая, Блинова, Ворошиловградская, Медовая, Белых Акаций, Армянская, Дорога на Большой Ахун, Светлая, Новороссийское шоссе, Кипарисовая 16, Целинная, Космическая, Пластунская, Абовяна, Коммунаров и Серебряная.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - сообщил в сочинских электросетях.

Также возможно ограничение подачи электроэнергии на переулках Аэровокзальный, Юртовский, Теневой 43, 45, Абовяна, Совхозный, Табачный и Грушевый. Временно останутся без благ цивилизации жители садовых товариществ «Труд», «Восточное», "Медик", "Лесное", "Вишневый", «Крутые горки», «Вишневый», «Зефанос-4» и «Дружба».