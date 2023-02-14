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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:49

Новое оборудование закупили для городской больницы в Сочи

В учреждение поступили электрокардиографические амбулаторные системы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря оборудованию врачи могут фиксировать ЭКГ от одного до трех суток.

Благодаря оборудованию врачи могут фиксировать ЭКГ от одного до трех суток.

В медицинские учреждения Сочи продолжают закупать новое оборудование. Так, в городскую больницу № 1 приобрели электрокардиографические амбулаторные системы мониторинга пациентов. Благодаря оборудованию врачи могут фиксировать ЭКГ от одного до трех суток.

- Регистратор дает возможность записывать дыхание, двигательную активность, положение тела, импульсы кардиостимулятора, - заявила заведующая терапевтическим отделением больницы Эльвира Апостолова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, оборудование записывает и аудио-комментарии пациентов. Из-за обширных функций врачи смогут поставить точный диагноз и составить план лечения.