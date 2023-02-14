Новое оборудование закупили для городской больницы в Сочи

Благодаря оборудованию врачи могут фиксировать ЭКГ от одного до трех суток.

В медицинские учреждения Сочи продолжают закупать новое оборудование. Так, в городскую больницу № 1 приобрели электрокардиографические амбулаторные системы мониторинга пациентов. Благодаря оборудованию врачи могут фиксировать ЭКГ от одного до трех суток.

- Регистратор дает возможность записывать дыхание, двигательную активность, положение тела, импульсы кардиостимулятора, - заявила заведующая терапевтическим отделением больницы Эльвира Апостолова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, оборудование записывает и аудио-комментарии пациентов. Из-за обширных функций врачи смогут поставить точный диагноз и составить план лечения.