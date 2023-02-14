Многодетные семьи Краснодара могут получить компенсацию для погашения части ипотеки

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Многодетные краснодарцы могут получить компенсацию для погашения основного долга по жилищному кредиту. Для этого необходимо до 28 февраля написать заявление через официальный сайт Кубанского центра господдержки населения или через сайт регионального министерства ЖКХ.

- Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края до 28 февраля принимает заявления от краснодарцев, имеющих трех и более детей, для получения компенсационной выплаты из бюджета края. Полученные деньги можно направить на погашение суммы основного долга по жилищному кредиту на приобретение или строительство дома, - сообщили в мэрии города.

Выплаты предоставляется в размере суммы остатка основного долга по ипотеке, но не более 300 тысяч рублей.

При этом многодетные семьи, которые получат данную выплату, будут сняты с учета на бесплатное предоставление земельного участка.

Все дополнительные вопросы можно будет уточнить по телефонам: 8(861)255-33-50, 8(861)251-78-17, 8(861)255-41-05.