Четыре школы и пять детских садов начнут строить в Сочи в 2023 году

В городе возводятся шесть новых школ и детсадов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи в этом году планируют начать строить четыре школы и пять детских садов. Ход работ мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил на очередном совещании.

– Сейчас в городе возводятся шесть новых школ и детсадов, что даст городу около 4500 новых мест в учреждениях образования. Планируем начать строить еще девять, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, три школы построят на курорте за счет инвесторов. Учебные заведения появятся на 1100 мест в микрорайоне Министерские озера и более чем на 800 мест на Сухумском шоссе. Подрядные организации уже приступили к работам.

К слову, помимо строительства новых учебных учреждений, администрация Сочи разработала трехлетнюю программу ремонтов. Планируется выполнить ремонт в нескольких школах и детсадах. На это было выделено не менее 200 миллионов рублей.