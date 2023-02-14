Малый Ривьерский мост начали ремонтировать в Сочи

Мост обследовали в декабре 2021 года.

В Сочи специалисты начали ремонтировать малый Ривьерский мост. В настоящее время бригада выполняет демонтаж старого покрытия мостового полотна. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, объект планируют отремонтировать до конца июня 2023 года.

- Напомним, 26 января пешеходному мосту через реку Сочи исполнилось 60 лет. Он был введен в эксплуатацию в 1963 году, - написала в Telegram-канале пресс-служба МЦУ Сочи.

К слову, мост обследовали в декабре 2021 года. Тогда было принято решение закрыть объект на реконструкцию.