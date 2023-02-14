Зимний фестиваль искусств пройдет в Сочи с 15 по 27 февраля

Главной площадкой мероприятия станет Зимний театр. Фото: администрация Сочи

В Сочи будет проходить очередной Зимний международной фестиваль искусств Юрия Башмета. Его организовывают уже в 15 раз. В этом году фестиваль вновь будет проходить на курорте с 15 по 27 февраля. По традиции, главной площадкой мероприятия станет Зимний театр.

- В январе выдающемуся музыканту и дирижеру Юрию Башмету исполнилось 70 лет. Под эгидой этой праздничной даты маэстро соберет в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, арта, образовательные и просветительские проекты, выставки, марафоны и детские программы, - сообщили в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году на фестивале выступят Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш и Елизавета Боярская. Помимо известных актеров на сцену выйдут оперный певец Ильдар Абдразаков, джазовый бэнд Зуле Герра и Blues de Habana (Куба), прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин.

К слову, на фестиваль пригласили и знаменитых дирижеров: Юстус Франтц, Теодор Курентзис и Валерий Гергиев.