На Кубани 14 февраля ожидается налипание мокрого снега

Прогноз погоды на 14 февраля Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае вновь ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и порывы ветра. 14 февраля в регионе будет облачная погода с прояснениями.

- На Кубани утром и днем временами пройдут дождь, мокрый снег, местами сильный. На дорогах возможен гололед. Днем ожидается налипание снега на проводах и деревьях, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, местами на Азовском побережье 0…-5 градусов, в восточной половине края -10…-15 градусов, днем 0…+5 градусов.

Штормовое предупреждение по снегопадам продлили до 15 февраля. К пятнице, 17 февраля, осадки могут усилиться.