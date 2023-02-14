На Кубани спасатели помогли 8-летнему мальчику вытащить застрявшую ногу из дивана

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В Северском районе помощь понадобилась 8-летнему мальчику. Его нога застряла в диване, а самостоятельно вытащить ее не удалось. Родители вызвали спасателей.

- В станице Азовской у 8-летнего мальчика в диване застряла нога. Выехав на место, спасатели аккуратно освободили ребенка, - рассказал о ситуации глава района Андрей Дорошевский.

Еще один вызов поступил от пожилой женщины из поселка Черноморского. Пострадавшая сообщила, что упала и не может открыть даже двери. Спасателям пришлось проникать в квартиру через окно.