Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 февраля 2023 6:34

Умерла глава Натухаевского округа Новороссийска Татьяна Сюсюка

Соболезнования принес мэр города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

13 февраля на 62 году ушла из жизни глава администрации Натухаевского сельского округа Татьяна Николаевна Сюсюка. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

- Татьяна Николаевна посвятила своей должности 17 лет. Благодаря ее заботливому отношению к родной станице и безупречному отношению к службе Натухаевская преобразилась. Искренне благодарю Татьяну Николаевну за ее труд. Соболезную родным и близким, скорблю вместе с вами, - написал в соцсетях Кравченко.

Татьяна Сюсюка была активным руководителем, всегда главным считала благополучие жителей Натухаевской.