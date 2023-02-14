В Краснодарском крае стартовал месяц педагогических профессий

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Школы Кубани участвуют в месячнике «Педкласс. Создаем будущее сейчас!». В соцсетях дети могут загрузить ролик об учебе, учителях и будущей профессии.

- В конкурсе есть три номинации. «Мой педкласс» – участники рассказывают о школьных событиях. «Мой педагог» – это рассказ о своем учителе или наставнике, его необычном увлечении, таланте. «Учитель – профессия будущего» – о взглядах на профессию педагога и о том, каким должен быть учитель будущего, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Хэштеги к работам - #Педкласс_23 и #ГодПедагогаНаставника, #ГПН_2023. Итоги подведут в конце февраля на первом региональном форуме для педклассов.