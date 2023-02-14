Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 7:06

В Краснодарском крае стартовал месяц педагогических профессий

Школьникам предлагают поучаствовать в конкурсе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Школы Кубани участвуют в месячнике «Педкласс. Создаем будущее сейчас!». В соцсетях дети могут загрузить ролик об учебе, учителях и будущей профессии.

- В конкурсе есть три номинации. «Мой педкласс» – участники рассказывают о школьных событиях. «Мой педагог» – это рассказ о своем учителе или наставнике, его необычном увлечении, таланте. «Учитель – профессия будущего» – о взглядах на профессию педагога и о том, каким должен быть учитель будущего, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Хэштеги к работам - #Педкласс_23 и #ГодПедагогаНаставника, #ГПН_2023. Итоги подведут в конце февраля на первом региональном форуме для педклассов.