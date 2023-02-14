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НовостиОбщество14 февраля 2023 7:13

Краснодар, Сочи и Анапа вошли в рейтинг самых романтичных мест России

Города выбирают за природу и архитектуру
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг романтичных городов

Рейтинг романтичных городов

Эксперты провели исследование и выяснили, какие города россияне считают самыми романтичными. В рейтинг вошел и Краснодарский край.

- Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Опрошенные выбирают город за его красивую архитектуру, большое количество парков и скверов, а также красивую природу в городе и его окрестностях, - сообщили специалисты сервисов Работа.ру и 2GIS.

В тройку лидеров также вошли Сочи и Калининград. Сочи больше ценят за красивую архитектуру и ландшафт, а Калининград — за множество парков, скверов и садов.

Анапа оказалась на пятом месте. Черноморский город также цепляет россиян красивой природой и местами отдыха.

Краснодар занял шестое место среди самых романтичных городов России. Кубанскую столицу выбрали, в первую очередь, за красивую природу, также отметили здесь большое количество парков и скверов и близость к морю.

Каждый десятый опрошенный планирует отправиться в путешествие со своей второй половинкой в день Святого Валентина. 63% проведут этот день более привычным образом и не планируют никуда выезжать.

Из тех, кто все-таки запланировал путешествие, 12% собираются сделать предложение руки и сердца своим возлюбленным в поездке, 7% находятся в размышлениях по этому поводу, 81% опрошенных имеет другие планы на путешествие.