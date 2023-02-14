Жители Сочи восстанавливают дома и соцобъекты после обстрелов в ДНР

Сочинцами будут полностью восстановлены 18 объектов.

Администрация Сочи на постоянной основе помогает жителям ДНР и ЛНР. Помимо мэрии активную помощь оказывают и обычные сочинцы. Так, жители курортного города помогают восстанавливать дома и соцобъекты после обстрелов. В Мариуполе находятся 300 строителей из Сочи. Также в ДНР работают шесть сочинских компаний.

- Сочинцами будут полностью восстановлены 18 объектов. Это крупная больница, детский сад и 16 домов, в которых проживали свыше тысячи человек. По каждому объекту проведена экспертиза, выполнено проектирование, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, уже было отремонтировать пять многоквартирных домов. Жители Мариуполя смогли вернуться в свои квартиры. В объектах восстановили систему отопления, отремонтировали кровлю и установили двери с окнами. К слову, остальные дома планируют сдать в апреле. Детский сад откроется в сентябре, а вот больница до конца 2023 года.