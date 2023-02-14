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НовостиОбщество14 февраля 2023 7:52

Жители Сочи восстанавливают дома и соцобъекты после обстрелов в ДНР

На сегодняшний день пять многоквартирных домов уже передали жителями
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочинцами будут полностью восстановлены 18 объектов.

Сочинцами будут полностью восстановлены 18 объектов.

Администрация Сочи на постоянной основе помогает жителям ДНР и ЛНР. Помимо мэрии активную помощь оказывают и обычные сочинцы. Так, жители курортного города помогают восстанавливать дома и соцобъекты после обстрелов. В Мариуполе находятся 300 строителей из Сочи. Также в ДНР работают шесть сочинских компаний.

- Сочинцами будут полностью восстановлены 18 объектов. Это крупная больница, детский сад и 16 домов, в которых проживали свыше тысячи человек. По каждому объекту проведена экспертиза, выполнено проектирование, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, уже было отремонтировать пять многоквартирных домов. Жители Мариуполя смогли вернуться в свои квартиры. В объектах восстановили систему отопления, отремонтировали кровлю и установили двери с окнами. К слову, остальные дома планируют сдать в апреле. Детский сад откроется в сентябре, а вот больница до конца 2023 года.