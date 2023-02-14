Сочи считают одним из самых романтичных городов России

Многие жители России считают Сочи одним из самых романтичных городов страны. Фото: Иван ВИСЛОВ

Девушки с парнями, жены с мужьями 14 февраля празднуют День влюбленных. Многие жители России считают Сочи одним из самых романтичных городов страны. Корреспондент “КП”-Кубань” решил провести опрос и выяснить, почему курорт так сильно любят.

- Мы любим Сочи за гостеприимство, за горы, море, солнце, за места, которых нет в других городах. Здесь прекрасные парки, - рассказывают “КП”-Кубань” респонденты.

Туристы и местные жители отметили, что на курорте нет серости, все яркое, как в сказке. А, если хочется снега, то можно поехать в поселок Красная Поляна.

- Мне нравится набережная. Я ее любила и люблю до сих пор. С каждым годом она становится только красивее и красивее. Не были здесь два года и за это время произошли колоссальные, шикарные изменения, - делятся своими впечатлениями от города туристы.

Ранее сообщалось, что Краснодар, Сочи и Анапа вошли в рейтинг самых романтичных мест России. Города выбирают за природу и архитектуру.