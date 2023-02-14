Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год

В январе 2023 года среднедневное количество платежей в дистанционных каналах обслуживания РНКБ (мобильное приложение, интернет-банк и терминалы самообслуживания мобильном приложении РНКБ 24/7 превысило 570 тысяч в день. Всего в январе было совершено более 17 млн платежей - для сравнения, это на 35% больше аналогичного показателя в январе прошлого года. Абсолютным лидером по количеству дистанционных платежей в РНКБ в январе стал оператор мобильной связи "КТК Телеком" ("Волна Мобайл").

Самым востребованным каналом для совершения дистанционных платежей у клиентов остается мобильное приложение РНКБ. Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей приложения на 24% за прошедший год до 1,5 млн человек. Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания и могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка.

Кроме того, рост количества платежей также связан с постоянным расширением функционала мобильного приложения банка. Так, в 2022 году в приложении появилась возможность покупать билеты на междугородние автобусные рейсы без визита в кассы автовокзала, оформлять кредиты наличными, подавать онлайн заявку в ФНС на регистрацию бизнеса и т.п. Кроме того, увеличилось количество поставщиков коммунальных услуг, по которым клиент может увидеть задолженность в режиме реального времени.

В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей. В чате мобильного приложения РНКБ (ПАО) можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять версию приложения до актуальной. 16+