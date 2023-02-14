В Росприроднадзоре назвали Краснодарский край одним из самых замусоренных регионов

Краснодарский край назвали одним из самых замусоренных регионов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Росприроднадзоре признали Краснодарский край одним из самых замусоренных регионов. Территории, которые испытывают наибольшие проблемы с утилизацией мусора, назвала руководитель ведомства Светлана Радионова в интервью «Известиям».

Так, по словам главы Росприроднадзора, Краснодарский край считается постоянной болевой точкой.

- Это обусловлено многими причинами, в частности турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж, - отметила Светлана Радионова. - И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме.

Как отметила руководитель Росприроднадзора, в настоящее время Белореченский полигон переполнен, полигон под Новороссийском исчерпал мощность. Работает на пределе возможностей также полигон в Темрюке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что суд на 30 дней остановил работу мусорного полигона в Белореченске. В его работе ранее фиксировали множество нарушений.