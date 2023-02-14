В Краснодарском крае выявили 123 случая заражения COVID-19 за сутки

В Краснодаре выявили 38 случаев, в Анапе – 16, в Тбилисском районе – 15 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае выявили 123 случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Среди заболевших 71 женщина и 52 мужчины. Также списки новых пациентов пополнили 12 детей. Самому младшему заболевшему - 13 месяцев, а старшему - 85 лет.

- В Краснодаре выявили 38 случаев, в Анапе – 16, в Тбилисском районе – 15, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарском краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи коронавирусом заболели восемь местных жителей, в Кавказском, Каневском, Новокубанском, Северском, Тихорецком – по четыре человека.

В Новороссийске, Динском, Ейском, Крымском, Тимашевском – по три новых пациента. А в Красноармейском районе В Красноармейском районе выявили два новых случая заражения. По одному новому заболевшему в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Калининском, Новопокровском, Славянском, Успенском районах.