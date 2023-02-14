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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:32

В Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение грузовиков на Молдовановском перевале

На трассе работает спецтехника
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение на Молдовановском перевале Фото: кадр из видео

В Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение на Молдовановском перевале Фото: кадр из видео

В Туапсинском районе временно ограничили движение грузовиков на Молдовановском перевале. Большегрузы не могут проехать из-за снегопада.

- В районе 1412-километра автодороги М4 «Дон» Туапсинского района в связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекцией принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на трассе работает спецтехника. Возобновить движение грузовиков планируют после расчистки снега.